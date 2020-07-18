На Прикарпатье совершил аварийную посадку легкомоторный самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В Ивано-Франковской области легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на поле. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"18 июля в 18:30 в ГСЧС поступила информация, что в городе Коломыя совершил аварийную посадку на поле легкомоторный самолет. Жертв и пострадавших нет. На борту находилась одно лицо (пилот)", - говорится в сообщении.
От ГСЧСпривлечены 5 человек личного состава и 1 единица техники.
Напомним, в Киевской области упал и загорелся легкомоторный самолет.