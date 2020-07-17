На Київщині впав і загорівся легкомоторний літак

"Поблизу с. Наливайківка Макарівського району в полі сталося падіння легкомоторного двомісного літака аероклубу "Аеропракт" з послідуючим горінням. Внаслідок падіння легкомоторного літака поблизу с. Наливайківка Макарівського району загиблих немає, загрози життю двом особам, які перебували у літаку немає", – йдеться в повідомленні.

В ДСНС додали, що о 16:40 загорання літака було ліквідовано.

Як раніше повідомляв УНН, в червні у Малиновському районі Одеси впав легкомоторний літак. Один з чоловіків, що знаходились на борту, помер на місці, другий – в лікарні.