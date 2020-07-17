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19 березня, 18:42 • 104217 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 150158 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 124669 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 138813 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 142132 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 127632 перегляди

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19 березня, 06:32 • 180337 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126032 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125588 перегляди

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18 березня, 19:01 • 124398 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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На Київщині впав і загорівся легкомоторний літак

На Київщині впав і загорівся легкомоторний літак

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. В Київській області сьогодні впав і загорівся легкомоторний літак. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України, передає УНН.

"Поблизу с. Наливайківка Макарівського району в полі сталося падіння легкомоторного двомісного літака аероклубу "Аеропракт" з послідуючим горінням. Внаслідок падіння легкомоторного літака поблизу с. Наливайківка Макарівського району загиблих немає, загрози життю двом особам, які перебували у літаку немає", – йдеться в повідомленні.

В ДСНС додали, що о 16:40 загорання літака було ліквідовано.

Як раніше повідомляв УНН, в червні у Малиновському районі Одеси впав легкомоторний літак. Один з чоловіків, що знаходились на борту, помер на місці, другий – в лікарні.

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