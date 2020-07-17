В Киевской области упал и загорелся легкомоторный самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В Киевской области сегодня упал и загорелся легкомоторный самолет. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, передает УНН.
"Вблизи с. Наливайковка Макаровского района в поле произошло падение легкомоторного двухместного самолета аэроклуба "Аэропракт" с последующим горением. В результате падения легкомоторного самолета вблизи с. Наливайковка Макаровского района погибших нет, угрозы жизни двум лицам, находившимся в самолете нет", - говорится в сообщении.
В ГСЧС добавили, что в 16:40 возгорание самолета было ликвидировано.
Как ранее сообщал УНН, в июне в Малиновском районе Одессы упал легкомоторный самолет. Один из мужчин, находившихся на борту, скончался на месте, второй - в больнице.