На Прикарпатті виявили фальсифікат алкогольної та тютюнової продукції на понад 1 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. В Івано-Франківську Служба безпеки України блокувала потрапляння до мережі роздрібної торгівлі контрафактної алкогольної і тютюнової продукції на 1,3 мільйона гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що кілька місцевих мешканців замовляли у підпільних виробників із сусідніх областей контрафактні підакцизні товари. Для зберігання фальсифікату вони орендували приміщення у передмісті обласного центру. Збували підробку до дрібних торговельних точок та закладів громадського харчування регіону", - сказано у повідомленні.
Чотирьох фігурантів справи правоохоронці затримали під час переправлення на підпільний склад понад 5 тонн спирту сумнівної якості. При обшуках за місцем зберігання контрафакту виявлено фальсифіковану лікеро-горілчану та тютюнову продукцію.
У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою), ч. 2 ст. 199 (зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку) та ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.
Нагадаємо, у Дніпрі СБУ блокувала збут 45 тонн готової контрафактної алкогольної продукції вартістю 4 млн гривень.