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У Дніпрі блокували збут 45 тонн готового алкосурогату

У Дніпрі блокували збут 45 тонн готового алкосурогату

Київ • УНН

 • 14738 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. У Дніпрі СБУ блокувала збут 45 тонн готової контрафактної алкогольної продукції вартістю 4 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

"На Дніпропетровщині Служба безпеки України блокувала масштабний збут небезпечної для життя та здоров'я людей контрафактної алкогольної продукції. Зі складів зловмисників вилучено підготовлену до відправки партію алкосурогату, за яку зловмисники планували отримати 4 мільйони гривень", - сказано у повідомленні.

Оперативники спецслужби встановили, що троє місцевих приватних підприємців орендували у промзоні Дніпра та в одному із міст області 3 склади, на яких зберігали контрафакт. Алкосурогат їм надходив із підпільних виробництв, розташованих в інших регіонах України. Підробку під виглядом марок відомих брендів зловмисники збували гуртовими партіями через мережу роздрібної торгівлі та до закладів громадського харчування регіону.

Під час обшуків у складських приміщеннях правоохоронці виявили понад 45 тонн готового алкосурогату. У межах відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності. З'ясовується коло постачальників та замовників підробки.

Нагадаємо, у Запорізькій області правоохоронцями з незаконного обігу вже вилучено близько 100 тисяч ємностей лікеро-горілчаної продукції з підробленими марками акцизного податку.

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