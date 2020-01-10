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В Днепре блокировали сбыт 45 тонн готового алкосурогата

В Днепре блокировали сбыт 45 тонн готового алкосурогата

Киев  •  УНН

 • 14738 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. В Днепре СБУ блокировала сбыт 45 тонн готовой контрафактной алкогольной продукции стоимостью 4 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"В Днепропетровской области Служба безопасности Украины блокировала масштабный сбыт опасной для жизни и здоровья людей контрафактной алкогольной продукции. Со складов злоумышленников изъято подготовленную к отправке партию алкосурогата, за которую злоумышленники планировали получить 4 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что трое местных частных предпринимателей арендовали в промзоне Днепра и в одном из городов области 3 склада, на которых хранили контрафакт. Алкосурогат им поступал с подпольных производств, расположенных в других регионах Украины. Подделку под видом марок известных брендов злоумышленники сбывали оптовыми партиями через сеть розничной торговли и в учреждения общественного питания региона.

Во время обысков в складских помещениях правоохранители обнаружили более 45 тонн готового алкосурогата. В рамках открытого уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех лиц, причастных к противоправной деятельности. Выясняется круг поставщиков и заказчиков подделки.

Напомним, в Запорожской области правоохранителями из незаконного оборота уже изъято около 100 тысяч емкостей ликероводочной продукции с поддельными марками акцизного налога.

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