На Прикарпатье обнаружили фальсификат алкогольной и табачной продукции на более 1 млн грн

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Киев  •  УНН

 • 11591 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. В Ивано-Франковске Служба безопасности Украины блокировала попадание в сети розничной торговли контрафактной алкогольной и табачной продукции на 1,3 миллиона гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что несколько местных жителей заказывали в подпольных производителей из соседних областей контрафактные подакцизные товары. Для хранения фальсификата они арендовали помещение в пригороде областного центра. Сбывали подделку в мелких торговых точках и заведениях общественного питания региона", - говорится в сообщении.

Четырех фигурантов дела правоохранители задержали во время переправки на подпольный склад более 5 тонн спирта сомнительного качества. При обысках по месту хранения контрафакта выявлено фальсифицированную ликеро-водочную и табачную продукцию.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 199 (хранение с целью использования при продаже товаров поддельных марок акцизного налога) и ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Напомним, в Днепре СБУ блокировала сбыт 45 тонн готовой контрафактной алкогольной продукции стоимостью 4 млн гривен.

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