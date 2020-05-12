На Прикарпатті оголосили штормове попередження

"11 травня о 13:27 на сайти новин, для РДА, МВК, ОТГ передано штормове попередження, що в найближчу годину із збереженням до кінця дня 11 травня та протягом доби 12 травня по області та місту очікується посилення північно-західного вітру 15-20 м/сек (1 рівень небезпечності, жовтий). Вночі та вранці 13 травня по області та місту очікуються сильні заморозки 0-5)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, по Україні сьогодні дощитиме, подекуди - град, у Карпатах - мокрий сніг, місцями буде вітряно. Повітря вдень прогріється до 26 градусів тепла.