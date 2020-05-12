На Прикарпатье объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. С вчерашнего дня, 11 мая, и в течение сегодняшних суток на Прикарпатье ожидается штормовое предупреждение, предусматривается усиление северо-западного ветра 15-20 м/с. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.
"11 мая в 13:27 на сайты новостей, для РГА, МВК, ОТГ передано штормовое предупреждение, что в ближайшие часы с сохранением до конца дня 11 мая и в течение суток 12 мая по области и городу ожидается усиление северо-западного ветра 15-20 м/сек (1 уровень опасности, желтый). Ночью и утром 13 мая по области и городу ожидаются сильные заморозки 0-5)", - говорится в сообщении.
Напомним, по Украине сегодня дождь, местами - град, в Карпатах - мокрый снег, местами будет ветрено. Воздух днем прогреется до 26 градусов тепла.