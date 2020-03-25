На Прикарпатті із підозрою на коронавірус у лікарні перебуває 34 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Івано-Франківській обласній інфекційній лікарні із підозрою на коронавірус перебуває 34 людини. Про це мер міста Руслан Марцінків заявив у своєму відеозверненні на Facebook, передає УНН.
"На сьогодні в обласній інфекційній лікарні перебуває 33 пацієнти з міста Івано-Франківська, а також чоловік тої жінки, яка померла з Щукалівки з підозрою на коронавірус. Крім одного пацієнта - всі у задовільну стані: середньої або легкої тяжкості", - зазначив він.
Нагадаємо, у Івано-Франківській області із підозрою на коронавірус в обласній інфекційній лікарні померла друга людина - 65-річна жінка.
Також повідомлялося, що на Прикарпатті госпіталізували людину у важкому стані з підозрою на коронавірус.
Додамо, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 113 випадків COVID-19.