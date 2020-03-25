На Прикарпатье с подозрением на коронавирус в больнице находятся 34 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Ивано-Франковской областной инфекционной больницы с подозрением на коронавирус находится 34 человека. Об этом мэр города Руслан Марцинкив заявил в своем видеообращении на Facebook, передает УНН.
"На сегодня в областной инфекционной больнице находится 33 пациента с Ивано-Франковска, а также муж той женщины, которая умерла из Щукаловки с подозрением на коронавирус. Кроме одного пациента - все в удовлетворительном состоянии: средней или легкой тяжести", - отметил он.
Напомним, в Ивано-Франковской области с подозрением на коронавирус в областной инфекционной больнице скончался второй человек - 65-летняя женщина.
Также сообщалось, что на Прикарпатье госпитализировали человека в тяжелом состоянии с подозрением на коронавирус.
Добавим, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 113 случаев COVID-19.