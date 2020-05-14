На Прикарпатті держреєстратора підозрюють у заволодінні майном громадян на понад 21 млн грн

"Встановлено, що посадовець, використовуючи особистий ключ, вчиняв несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах та автоматизованих системах. У подальшому відбувалася зміна власників об’єктів нерухомості без їх відома та згоди. Сума завданих збитків становить понад 21 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці провели ряд обшуків. Вилучено документи, що підтверджують причетність фігуранта до кримінального правопорушення та інші речові докази.

"На теперішній час зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Сумщині викрили "чорних реєстраторів", які провели понад 40 тис. незаконних операцій з землею.