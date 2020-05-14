На Прикарпатье госрегистратора подозревают в завладении имуществом граждан на более чем 21 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Ивано-Франковской области киберполицейские обнаружили "черного регистратора", который используясь служебным положением, завладел имуществом граждан на сумму более 21 млн гривен. Сейчас мужчине сообщено о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу департамента киберполиции Национальной полиции Украины.
"Установлено, что чиновник, используя личный ключ, совершал несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах и автоматизированных системах. В дальнейшем происходила смена собственников объектов недвижимости без их ведома и согласия. Сумма нанесенного ущерба составляет более 21 млн грн", - говорится в сообщении.
Также правоохранители провели ряд обысков. Изъяты документы, подтверждающие причастность фигуранта к уголовному преступлению и другие вещественные доказательства.
"В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, в Сумской области разоблачили "черных регистраторов", которые провели более 40 тыс. незаконных сделок с землей.