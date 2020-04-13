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На Сумщині викрили "чорних реєстраторів", які провели понад 40 тис. незаконних операцій з землею

На Сумщині викрили "чорних реєстраторів", які провели понад 40 тис. незаконних операцій з землею

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Служба безпеки України блокувала діяльність групи так званих "чорних реєстраторів", які організували на Сумщині масштабну схему надання незаконних послуг із реєстрації речових прав, а саме - провели понад 40 тисяч незаконних реєстрацій. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

"Оперативники спецслужби задокументували, що група мешканців Сумської та Чернігівської областей організувала схему отримання в державних органах особистих ключів доступу до державних реєстрів. Потім ключі передавали стороннім особам, які незаконно, за винагороду, проводили відповідні реєстраційні дії", - сказано у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановили понад 40 тисяч незаконних реєстраційних дій, які переважно оформлювались на земельні ділянки, а основними "клієнтами" ділків були великі сільгоспвиробники.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) та ч. 2 ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України, правоохоронцями проведено санкціоновані обшуки у низці сільських рад, офісному приміщенні та за місцем проживання зловмисників.

У ході слідчих дій вилучено документи, комп’ютерну техніку, носії інформації та інші докази протиправної діяльності. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Києві повідомили про підозру нотаріусу, яка підозрюється у тому, що незаконно зняла арешт з будинку вартістю 26 млн гривень та передала його товариству з обмеженою відповідальністю.

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