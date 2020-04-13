В Сумской области разоблачили "черных регистраторов", которые провели более 40 тыс. незаконных сделок с землей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Служба безопасности Украины блокировала деятельность группы так называемых "черных регистраторов", которые организовали в Сумской области масштабную схему предоставления незаконных услуг по регистрации прав, а именно - провели более 40 тысяч незаконных регистраций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Оперативники спецслужбы задокументировали, что группа жителей Сумской и Черниговской областей организовала схему получения в государственных органах личных ключей доступа в государственные реестры. Затем ключи передавали посторонним лицам, которые незаконно, за вознаграждение, проводили соответствующие регистрационные действия", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили более 40 тысяч незаконных регистрационных действий, которые преимущественно оформлялись на земельные участки, а основными "клиентами" дельцов были крупные сельхозпроизводители.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины, правоохранителями проведены санкционированные обыски в ряде сельских советов, офисном помещении и по месту жительства злоумышленников.
В ходе следственных действий изъяты документы, компьютерная техника, носители информации и другие доказательства противоправной деятельности. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Киеве сообщили о подозрении нотариусу, который подозревается в том, что та незаконно сняла арест с дома стоимостью 26 млн гривен и передала его обществу с ограниченной ответственностью.