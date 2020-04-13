В Сумской области разоблачили "черных регистраторов", которые провели более 40 тыс. незаконных сделок с землей

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Служба безопасности Украины блокировала деятельность группы так называемых "черных регистраторов", которые организовали в Сумской области масштабную схему предоставления незаконных услуг по регистрации прав, а именно - провели более 40 тысяч незаконных регистраций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.