На Прикарпатті чоловіку, який порвав бюлетень родича, загрожує позбавлення волі на 7 років

“25 жовтня до Коломийського відділу поліції поступило повідомлення про те, що родич виборця, який не може самостійно пересуватися та здійснює голосування дома, вирвав з рук виборця бюлетені та незаконно знищив їх, кинувши у піч. За даним фактом було розпочато кримінальне провадження”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці зібрали достатню доказову базу і повідомили 60-річному чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 158-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.

Нагадаємо, що на Запоріжжі відкрито провадження через зарано підписаний протокол про результати голосування.