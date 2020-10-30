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На Прикарпатье мужчине, порвавшему бюллетень родственника, грозит лишение свободы на 7 лет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 октября. УНН. В Ивано-Франковской области мужчине, который уничтожил избирательный бюллетень своего родственника сообщили о подозрении по статье, предусматривающей до семи лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции, передает УНН.

“25 октября в Коломыйский отдел полиции поступило сообщение о том, что родственник избирателя, который не может самостоятельно передвигаться и осуществляет голосование на дому, вырвал из рук избирателя бюллетени и незаконно уничтожил их, бросив в печь. По данному факту было начато уголовное производство”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители собрали достаточную доказательную базу и сообщили 60-летнему мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет.

Напомним, что в Запорожье открыто производство из-за рано подписан протокол о результатах голосования.

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