На Запоріжжі відкрито провадження через зарано підписаний протокол про результати голосування
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Запорізькій області члени ТВК підписали протокол про підсумки голосування до остаточного його заповнення. Про це повідомили в пресслужбі поліції Запорізької області, передає УНН.
“28 жовтня о 16:40 до Михайлівського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що у приміщенні селищної ради, голова та члени Михайлівської селищної територіальної виборчої комісії Василівського району всупереч виборчого законодавства підписали протокол про підсумки голосування до остаточного його заповнення”, — йдеться в повідомленні.
Наразі встановлюється все коло осіб, причетних до порушення виборчого законодавства, та з’ясовують обставини скоєння кримінального правопорушення.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 4 статті 158-3 (“Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму”) Кримінального кодексу України.
Санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.
Нагадаємо, що у Запоріжжі ТВК прийняла незапакований пакет документацій від дільниці.