В Запорожье открыто производство из-за рано подписанного протокола о результатах голосования
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В Запорожской области члены ТИК подписали протокол об итогах голосования до окончательного его заполнения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области, передает УНН.
“28 октября в 16:40 в Михайловское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что в помещении поселкового совета, председатель и члены Михайловской поселковой территориальной избирательной комиссии Васильевского района вопреки избирательному законодательству подписали протокол об итогах голосования до окончательного его заполнения”, — говорится в сообщении.
Сейчас устанавливается весь круг лиц, причастных к нарушению избирательного законодательства, и выясняют обстоятельства совершения уголовного преступления.
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам части 4 статьи 158-3 (“Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума”) Уголовного кодекса Украины.
Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.
Напомним, что в Запорожье ТИК приняла незапакованный пакет документаций от участка.