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У Запоріжжі ТВК прийняла незапакований пакет документацій від дільниці

У Запоріжжі ТВК прийняла незапакований пакет документацій від дільниці

Київ • УНН

 • 13171 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Заводська територіальна виборча комісія Запоріжжя прийняла від ДВК незапакований пакет із виборчою документацією. Про це повідомила громадянська мережа ОПОРА, передає УНН.

“Одна з дільничних виборчих комісій провезла до Заводської районної ТВК протоколи засідання, які зберігалися у незапечатаному спецпакеті. Попри те, що такі дії суперечать вимогах виборчого законодавства, районна ТВК проголосувала більшістю голосів прийняти у членів дільничної виборчої комісії ці документи”, - повідомили в ОПОРІ.

Зазначається, що під час засідання 26 жовтня Заводська районна у місті Запоріжжі територіальна виборча комісія прийняла у комісії, яка закріплена за дільницею № 230861 виборчу документацію. Серед іншого це протоколи засідання, що знаходилися у незапечатаному спецпакеті. За таке рішення члени ТВК проголосували більшістю голосів.

Голова ТВК Олег Антипенко зазначив, що як пояснили голова ДВК і його слова підтвердили інші члени комісії – сейф-пакет не запакували з технічних причин. Транспортування документації відбувалося у супроводі поліції, скарг на цей процес не надходило.

Також голова комісії зазначив, що неналежне оформлення пакету для зберігання виборчої документації має ознаки порушення і про це ТВК зазначить у своєму протоколі.

Додамо, що в Броварах виборчі бюлетені привезли до ТВК у мішку та згорнутими "у трубочку".

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