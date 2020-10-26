В Запорожье ТИК приняла незапакований пакет документаций от участка
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Заводская территориальная избирательная комиссия Запорожья приняла от УИК незапакований пакет с избирательной документацией. Об этом сообщила гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.
"Одна из участковых избирательных комиссий провезла в Заводскую районную ТИК протоколы заседания, которые хранились в незапечатанном спецпакет. Несмотря на то, что такие действия противоречат требованиям избирательного законодательства, районная ТИК проголосовала большинством голосов принять у членов участковой избирательной комиссии эти документы", - сообщили в ОПОРЕ.
Отмечается, что во время заседания 26 октября Заводская районная в городе Запорожье территориальная избирательная комиссия приняла у комиссии, которая закреплена за участком № 230861 избирательную документацию. Среди прочего это протоколы заседания, находившиеся в незапечатанном спецпакете. За такое решение члены ТИК проголосовали большинством голосов.
Глава ТИК Олег Антипенко отметил, что как объяснили глава УИК и его слова подтвердили другие члены комиссии - сейф-пакет не упаковали по техническим причинам. Транспортировка документации происходила в сопровождении полиции, жалоб на этот процесс не поступало.
Также глава комиссии отметил, что ненадлежащее оформление пакета для хранения избирательной документации имеет признаки нарушения и об этом ТИК укажет в своем протоколе.
Добавим, что в Броварах избирательные бюллетени привезли в ТИК в мешке и свернутыми "в трубочку" .