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На позачерговому засіданні уряд не прийняв дієвих рішень щодо збільшення витрат на лікування коронавірусу - Білозір

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Вчора відбулося позачергове засідання Верховної Ради під час якого ухвалювалася низка медичних питань. Однак на думку народного депутата Лариси Білозір, під куполом не розглядалося головне питання — виділення коштів на лікування коронавірусної інфекції, повідомляє УНН.

На позачерговому засіданні уряд не прийняв дієвих рішень щодо збільшення витрат на лікування коронавірусу - Білозір

Цитата

“По ковіду нічого толкового прийнято не було. Вчора підняли питання, зібрали з іншими колегами 153 підписи про позачергову сесію щодо виділення коштів і голосування законопроекту, який завис ще в липні місяці про виділення додаткових 800 млн на кислородні станції. Це питання нам уряд теж намагався “заговорити”, — вважає народний депутат.

Додамо

Днями головний санлікар Ігор Кузін на брифінгу заявив, що люди, які щойно захворіли на коронавірус, мають викликати медиків лише за наявності конкретних симптомів. Мовляв, висока температура — не привід для виклику “швидкої”. На думку Лариси Білозір, українцям в принципі тяжко викликати карету швидкої допомоги за будь-яких симптомів, отож люди найчастіше самостійно вирішують всі проблеми, пов’язані зі здоров’ям.

“У нас швидка і так приїжджає в крайніх випадках. Реформа Супрун довела медицину. Люди і так самостійно своїм транспортом всіх возять в лікарні, бо швидку не дочекаєшся. Лікарів немає. Водій швидкої — він же парамедик — навіть допомогу не може нормальну надати”, — розповіла народний депутат.

Додамо

На думку лікаря-інфекціоніста Ігоря Гайдука, під час легкої форми коронавірусу людина не повинна гаяти часу, а одразу розпочати лікування всіма можливими методами.

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