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На внеочередном заседании правительство не приняло действенных решений по увеличению расходов на лечение коронавируса - Билозир

Киев • УНН

 • 15075 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Вчера состоялось внеочередное заседание Верховной Рады во время которого принимается ряд медицинских вопросов. Однако по мнению народного депутата Ларисы Билозир, под куполом не рассматривался главный вопрос — выделение средств на лечения коронавирусной инфекции, сообщает УНН.

На внеочередном заседании правительство не приняло действенных решений по увеличению расходов на лечение коронавируса - Билозир

Цитата

“По ковиду ничего толкового принято не было. Вчера подняли вопрос, собрали с другими коллегами 153 подписи о внеочередной сессии по выделению средств и голосованию законопроекта, который завис еще в июле месяце о выделении дополнительных 800 млн на кислородные станции. Этот вопрос нам правительство тоже пыталось “заговорить”, — считает народный депутат.

Добавим

На днях главный санврач Игорь Кузин на брифинге заявил, что люди, которые только заболели на коронавирус, должны вызывать медиков лишь при наличии конкретных симптомов. Мол, высокая температура — не повод для вызова “скорой”. По мнению Ларисы Билозир, украинцам в принципе тяжело вызвать карету скорой помощи при любых симптомах, поэтому люди чаще всего самостоятельно решают все проблемы, связанные со здоровьем.

“У нас скорая и так приезжает в крайних случаях. Реформа Супрун довела медицину. Люди и так самостоятельно своим транспортом всех возят в больницы, потому что скорую не дождешься. Врачей нету. Водитель скорой — он же парамедик — даже помощь не может нормальную оказать”, — рассказала народный депутат.

Добавим

По мнению врача-инфекциониста Игоря Гайдука, при легкой форме коронавируса человек не должен терять времени, а сразу начать лечение всеми возможными методами.

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