На внеочередном заседании правительство не приняло действенных решений по увеличению расходов на лечение коронавируса - Билозир

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“По ковиду ничего толкового принято не было. Вчера подняли вопрос, собрали с другими коллегами 153 подписи о внеочередной сессии по выделению средств и голосованию законопроекта, который завис еще в июле месяце о выделении дополнительных 800 млн на кислородные станции. Этот вопрос нам правительство тоже пыталось “заговорить”, — считает народный депутат.

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На днях главный санврач Игорь Кузин на брифинге заявил, что люди, которые только заболели на коронавирус, должны вызывать медиков лишь при наличии конкретных симптомов. Мол, высокая температура — не повод для вызова “скорой”. По мнению Ларисы Билозир, украинцам в принципе тяжело вызвать карету скорой помощи при любых симптомах, поэтому люди чаще всего самостоятельно решают все проблемы, связанные со здоровьем.

“У нас скорая и так приезжает в крайних случаях. Реформа Супрун довела медицину. Люди и так самостоятельно своим транспортом всех возят в больницы, потому что скорую не дождешься. Врачей нету. Водитель скорой — он же парамедик — даже помощь не может нормальную оказать”, — рассказала народный депутат.

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По мнению врача-инфекциониста Игоря Гайдука, при легкой форме коронавируса человек не должен терять времени, а сразу начать лечение всеми возможными методами.