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The Guardian

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На посаду міністра охорони здоров'я обговорюють кандидатуру нардепа від "Слуги народу"

Київ • УНН

 • 34642 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. У середовищі можновладців обговорюється ще одна кандидатура на вакантну посаду очільника МОЗ. Як стало відомо УНН, йдеться про Мар'яну Безуглу.

На посаду міністра охорони здоров'я обговорюють кандидатуру нардепа від "Слуги народу"

Деталі

Ще вчора, у день звільнення Максима Степанова з посади очільника міністерства, нардеп, голова комітету ВР з питань здоров’я нації Михайло Радуцький заявив про існування ще однієї кандидатури на посаду міністра, окрім Віктора Ляшка.

Як стало відомо УНН, кандидатурою, що обговорюється, є народний депутат з фракції “Слуга народу” Мар'яна Безугла. Хоча Безугла і є заступником голови комітету ВР з питань нацбезпеки, за освітою вона медик.

Безугла закінчила Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (перший медичний факультет, “Лікувальна справа”), інтернатуру (спеціальність “Внутрішні хвороби”), Українську військово-медичну академію (спеціалізація “Загальна практика — сімейна медицина”), Міжнародну програму лідерства Державного департаменту США “Охорона здоров’я та маргіналізовані популяції”. Отримала спеціалізацію “Організація і управління охороною здоров’я”.

Наразі інформації про винесення кандидатури Безуглої на офіційне обговорення немає.

Слід додати, що сьогодні о 15:00 на засідання збереться профільний комітет ВР. У порядку денному першим питанням стоїть обговорення подання Прем’єр-міністра України про призначення Віктора Ляшка міністром охорони здоров’я України.

Доповнення

На позачерговому засіданні 18 травня Верховна Рада відправила у відставку трьох міністрів: інфраструктури, розвитку економіки та охорони здоров’я. Максима Степанова з посади голови МОЗ звільнили попри заклики цього не робити з боку медичної спільноти. 

Як стало відомо УНН, Степанов занадто затято "вибивав" кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від COVID-19 - це стало основною причиною невдоволення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля кандидатурою голови МОЗ, через що він і направив подання про відставку Степанова до Верховної Ради. Сам міністр повідомив, що не писав жодних заяв на звільнення, тому що несе відповідальність перед людьми.

Зазначимо також, що комітет ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування не підтримав подання Прем'єр-міністра про відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я.

Водночас, уже 19 травня нардепи з профільного комітету повідомили, що у парламент "надійшло подання Прем’єр-міністра України щодо призначення міністра охорони здоров’я України. Віктор Ляшко, без сюрпризів".

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