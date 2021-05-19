На посаду міністра охорони здоров'я обговорюють кандидатуру нардепа від "Слуги народу"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. У середовищі можновладців обговорюється ще одна кандидатура на вакантну посаду очільника МОЗ. Як стало відомо УНН, йдеться про Мар'яну Безуглу.
Деталі
Ще вчора, у день звільнення Максима Степанова з посади очільника міністерства, нардеп, голова комітету ВР з питань здоров’я нації Михайло Радуцький заявив про існування ще однієї кандидатури на посаду міністра, окрім Віктора Ляшка.
Як стало відомо УНН, кандидатурою, що обговорюється, є народний депутат з фракції “Слуга народу” Мар'яна Безугла. Хоча Безугла і є заступником голови комітету ВР з питань нацбезпеки, за освітою вона медик.
Безугла закінчила Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (перший медичний факультет, “Лікувальна справа”), інтернатуру (спеціальність “Внутрішні хвороби”), Українську військово-медичну академію (спеціалізація “Загальна практика — сімейна медицина”), Міжнародну програму лідерства Державного департаменту США “Охорона здоров’я та маргіналізовані популяції”. Отримала спеціалізацію “Організація і управління охороною здоров’я”.
Наразі інформації про винесення кандидатури Безуглої на офіційне обговорення немає.
Слід додати, що сьогодні о 15:00 на засідання збереться профільний комітет ВР. У порядку денному першим питанням стоїть обговорення подання Прем’єр-міністра України про призначення Віктора Ляшка міністром охорони здоров’я України.
Доповнення
На позачерговому засіданні 18 травня Верховна Рада відправила у відставку трьох міністрів: інфраструктури, розвитку економіки та охорони здоров’я. Максима Степанова з посади голови МОЗ звільнили попри заклики цього не робити з боку медичної спільноти.
Як стало відомо УНН, Степанов занадто затято "вибивав" кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від COVID-19 - це стало основною причиною невдоволення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля кандидатурою голови МОЗ, через що він і направив подання про відставку Степанова до Верховної Ради. Сам міністр повідомив, що не писав жодних заяв на звільнення, тому що несе відповідальність перед людьми.
Зазначимо також, що комітет ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування не підтримав подання Прем'єр-міністра про відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я.
Водночас, уже 19 травня нардепи з профільного комітету повідомили, що у парламент "надійшло подання Прем’єр-міністра України щодо призначення міністра охорони здоров’я України. Віктор Ляшко, без сюрпризів".