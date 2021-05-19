На должность министра здравоохранения обсуждают кандидатуру нардепа от "Слуги народа"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. В среде чиновников обсуждается еще одна кандидатура на вакантную должность главы Минздрава. Как стало известно УНН, речь идет о Марьяне Безуглой.
Детали
Еще вчера, в день увольнения Максима Степанова с должности главы министерства, нардеп, председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил о существовании еще одной кандидатуры на должность министра, кроме Виктора Ляшко.
Как стало известно УНН, обсуждаемой кандидатурой является народный депутат из фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая. Хотя Безуглая и является заместителем председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности, по образованию она медик.
Безуглая закончила Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца (первый медицинский факультет, "Лечебное дело"), интернатуру (специальность "Внутренние болезни"), Украинскую военно-медицинскую академию (специализация "Общая практика - семейная медицина"), Международную программу лидерства государственного департамента США "Здравоохранение и маргинализированные популяции". Получила специализацию "Организация и управление здравоохранением".
На данный момент информации о вынесении кандидатуры Безуглой официального обсуждения нет.
Следует добавить, что сегодня в 15:00 на заседание соберется профильный комитет ВР. В повестке дня первым вопросом стоит обсуждение представление Премьер-министра Украины о назначении Виктора Ляшко министром здравоохранения Украины.
Дополнение
На внеочередном заседании 18 мая Верховная Рада отправила в отставку трех министров: инфраструктуры, развития экономики и здравоохранения. Максима Степанова с должности главы Минздрава уволили несмотря на призывы не делать этого со стороны медицинского сообщества.
Как стало известно УНН, Степанов слишком упорно "выбивал" средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19 - это стало основной причиной недовольства Премьер-министра Дениса Шмыгаля кандидатурой главы Минздрава, из-за чего он и направил представление об отставке Степанова в Верховную Раду. Сам министр сообщил, что не писал никаких заявлений на увольнение, так как несет ответственность перед людьми.
Отметим также, что комитет ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхованияне поддержал представление Премьер-министра об отставке Максима Степанова с должности министра здравоохранения.
В то же время, уже 19 мая нардепы из профильного комитета сообщили, что в парламент "поступило представление Премьер-министра Украины относительно назначения министра здравоохранения Украины. Виктор Ляшко, без сюрпризов".