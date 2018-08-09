На популярному курорті під Одесою іноземка загубила 6-річного сина
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Поліція Київської області розповіла про тривожний випадок із щасливим закінченням, який стався у четвер, 9 серпня, у смт. Затока в Одеській області. Про це повідомив відділ комунікацій Національної поліції у Київській області, передає УНН.
“Екіпаж працівників поліції Київської області, які у момент звернення громадянки Білорусі із заявою про те, що загубилась її малолітня дитина, знаходились у Затоці у службовому відрядженні, почав оперативні розшуки. На щастя, хлопчика знайшли та повернули матері”, — йдеться у повідомленні.
У четвер, 9 серпня, близько 10:30 ранку до одного з відділів поліції Одеської області звернулась 37-річна жінка. Як з’ясувалося згодом, вона приїхала з дитиною на відпочинок до моря з Білорусі. До того вона близько двох годин розгублена та в повному розпачі розшукувала на пляжі шестирічного сина. В абсолютній істериці, вона навіть зневірилася, що він живий.
За словами білоруски, жінка відійшла за шезлонгом, коли повернулася - на піску знайшла лише рушник. Море штормило.
Як з’ясувалось, безпорадна дитина сиділа на піску і плакала, проте ніхто з відпочиваючих не відреагував на його жалісливе голосіння.
З його розповіді стало зрозумілим, що дитина зайшла у воду, її накрило хвилею і малеча з переляку вискочила з моря та побігла зовсім в іншому напрямку, аніж знаходилася матір. Так маленький курортник і загубився.
З громадянкою Білорусі поліцейські провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків в подальшому.
Поліція звертається до громадян з проханням бути чуйними до оточуючих: “Схаменіться, люди! Не будьте байдужими!”
Нагадаємо, 25 липня на Черкащині поліцейські знайшли дитину 2,5 років, яку шукали вночі вісім годин.