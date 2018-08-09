На популярном курорте под Одессой иностранка потеряла 6-летнего сына

“Экипаж полицейских Киевской области, которые в момент обращения гражданки Беларуси с заявлением о том, что потерялся ее малолетний ребенок, находились в Затоке в служебной командировке, начал оперативные поиски. К счастью, мальчика нашли и вернули матери”, - говорится в сообщении.

В четверг, 9 августа, около 10:30 утра в один из отделов полиции Одесской области обратилась 37-летняя женщина. Как выяснилось впоследствии, она приехала с ребенком на отдых к морю из Беларуси. К тому времени она уже около двух часов находилась в состоянии полнейшей растерянности, в отчаянии разыскивая на пляже шестилетнего сына. Потом гражданка впала в панику, разуверившись, что ее ребенок жив.

По словам белоруски, женщина отошла за шезлонгом, когда вернулась - на песке нашла только полотенце. Море штормило.

Как оказалось, беспомощное дитя сидело на песке и плакало, однако никто из отдыхающих не отреагировал на его жалобный плач.

Из его рассказа выяснилось, что мальчуган зашел в воду, его накрыло волной и ребенок в испуге выскочил из моря и побежал совсем в другом направлении, чем находилась мать. Так маленький курортник и потерялся.

С гражданкой Беларуси полицейские провели профилактическую беседу по недопущению таких случаев в дальнейшем.

Полиция обращается к гражданам с просьбой быть чуткими к окружающим: “Опомнитесь, люди! Не будьте равнодушными!”

Напомним, 25 июля в Черкасской полицейские нашли ребенка 2,5 лет, которого искали ночью в течение 8 часов.