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На полтавському сміттєзвалищі рятувальники гасять пожежу вже близько 20 годин

Київ • УНН

 • 15206 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Пожежа на полтавському сміттєзвалищі розпочалася вчора о 15:15, наразі пожежа не локалізована, а її гасіння триває вже близько 20 годин. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Полтавській області.

На полтавському сміттєзвалищі рятувальники гасять пожежу вже близько 20 годин

"Продовжується гасіння пожежі, працюють на місці зараз наші рятувальники: 12 одиниць техніки, 55 людей особового складу, додатково залучена комунальна техніка, бульдозери, які розгортають сміття, щоб пролити його. Забезпечена безперебійна подача води за допомогою пожежних насосних станцій, які встановили на річці, що розташована неподалік, на відстані 1,5 км. Наші рятувальники біля лісового масиву, там була вчора загроза, щоб вогонь не перекинувся на лісовий масив. Наші рятувальники вчора відбили вогонь, не дали вогню розповсюдитися на лісовий масив", - зазначили у пресслужбі.

Так, за словами рятувальників, можливий зсув сміття.

"Продовжують ліквідацію пожежі, дотримуються безпеки праці тому що є можливий зсув сміття, велике задимлення ускладнює пожежу, висока температура, неприємний запах і іноді починається сильний вітер, який роздмухує цю пожежу. Пожежа ще не локалізована, повідомлення про пожежу надійшло вчора о 15:15 від директора комунального підприємства", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, 17 серпня на Миколаївщині горіло сміттєзвалище.

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