На полтавской свалке спасатели тушат пожар уже около 20 часов

"Продолжается тушение пожара, работают на месте сейчас наши спасатели: 12 единиц техники, 55 человек личного состава, дополнительно привлечена коммунальная техника, бульдозеры, которые разворачивают мусор, чтобы пролить его. Обеспечена бесперебойная подача воды с помощью пожарных насосных станций, которые установили на реке, расположенной неподалеку, на расстоянии 1,5 км. Наши спасатели возле лесного массива, там была вчера угроза, чтобы огонь не перекинулся на лесной массив. Наши спасатели вчера отбили огонь, не дали огню распространиться на лесной массив", - отметили в пресс-службе.

Так, по словам спасателей, возможен оползень мусора.

"Продолжают ликвидацию пожара, придерживаются безопасности труда так как возможен оползень мусора, большое задымление осложняет пожар, высокая температура, неприятный запах и иногда начинается сильный ветер, который раздувает этот пожар. Пожар еще не локализован, сообщение о пожаре поступило вчера в 15:15 от директора коммунального предприятия", - добавили в пресс-службе.

Напомним, 17 августа в Николаевской области горела свалка.