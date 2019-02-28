На Полтавщині зареєстровано 87 повідомлень про порушення закону про вибори

За результатами перевірок, проведених поліцією на підставі отриманих повідомлень та звернень громадян і спостерігачів, складено 21 адміністративний протокол.

Як повідомив начальник поліції Полтавщини Андрій Замахін, у 3-х випадках мали місце порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами, які отримали правову кваліфікацію за ст. 212-14 КУпАП.

18 адміністративних матеріалів складені за фактами порушення порядку виготовлення та розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації різних політичних партій без відповідних реквізитів (ч. 2 ст. 212-13 КУпАП).

Окрім того, від старту виборчої кампанії на Полтавщині відкриті 3 кримінальних провадження. Два - у Полтаві та Кременчуці - за фактами підкупу виборців (ст. 160 Кримінального кодексу України). Та ще одне провадження (у Кременчуці) - стосовно завідомо неправдивого повідомлення про підкуп виборців (ст. 383 Кримінального кодексу України). У кожному з них тривають слідчі дії.

Андрій Замахін наголошує: "Усі повідомлення про ймовірні порушення у цій сфері підлягають ґрунтовній перевірці. Щодо кожного підтвердженого факту будуть прийняті відповідні процесуальні рішення".

Нагадаємо, усього з початку кампанії в Україні розпочато 96 кримінальних проваджень, пов’язані з виборчим процесом.