В Полтавской области зарегистрировано 87 сообщений о нарушениях закона о выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. С начала предвыборной кампании полиция Полтавской области зарегистрировала 87 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление полиции в Полтавской области.
По результатам проверок, проведенных полицией на основании полученных сообщений и обращений граждан и наблюдателей, составлен 21 административный протокол.
Как сообщил начальник полиции Полтавщины Андрей Замахин, в 3-х случаях имели место нарушения порядка размещения агитационных материалов и политической рекламы, которые получили правовую квалификацию по ст. 212-14 КУоАП.
18 административных материалов составлены по фактам нарушения порядка изготовления и распространения печатных материалов предвыборной агитации различных политических партий без соответствующих реквизитов (ч. 2 ст. 212-13 КУоАП).
Кроме того, с начала старта избирательной кампании в Полтавской области открыты 3 уголовных производства. Два - в Полтаве и Кременчуге - по фактам подкупа избирателей (ст. 160 Уголовного кодекса Украины). И еще одно производство (в Кременчуге) - относительно заведомо ложного сообщения о подкупе избирателей (ст. 383 Уголовного кодекса Украины). В каждом из них проводятся следственные действия.
Андрей Замахин отмечает: "Все сообщения о возможных нарушениях в этой сфере подлежат основательной проверке. По каждому подтвержденному факту будут приняты соответствующие процессуальные решения".
Напомним, всего с начала кампании в Украине начато 96 уголовных производств, связанных с избирательным процессом.