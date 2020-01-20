На Полтавщині відновили рух дорогою, де на мосту завис причеп
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Рух автомобільною дорогою на Полтавщині, де на мосту у ніч на понеділок вантажівка з напівпричепом пошкодила огорожу, в результаті чого напівпричеп частково завис на конструкції, відновлено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Служби автомобільних доріг у Полтавській області.
"Рух автомобільною дорогою Р-60 "Кролевець - Пирятин" відновлено. Напівпричеп з бульдозером поставлено на проїзну частину", - зазначили у службі автодоріг в області.
Як зазначається, у результаті пригоди пошкоджено 60 метрів перильного огородження, 40 метрів бар’єрного огородження, кабель, який живить світлофори. Остаточна сума збитків встановлюється. Експлуатуюча організація буде подавати позовну заяву до суду щодо відшкодування завданих збитків.
Нагадаємо, причеп вантажівки на Полтавщині пошкодив огорожу і завис на мосту.