В Полтавской области возобновили движение дорогой, где на мосту повис прицеп
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Движение автомобильной дорогой в Полтавской области, где на мосту в ночь на понедельник грузовик с полуприцепом повредил ограждение, в результате чего полуприцеп частично завис на конструкции, восстановлено. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Службы автомобильных дорог в области.
"Движение автомобильной дорогой Р-60 "Кролевец - Пирятин" восстановлено. Полуприцеп с бульдозером поставлен на проезжую часть", - отметили в службе автодорог в области.
Как отмечается, в результате происшествия повреждено 60 метров перильного ограждения, 40 метров барьерного ограждения, питающий кабель светофора. Окончательная сумма ущерба устанавливается. Эксплуатирующая организация будет подавать исковое заявление в суд о возмещении причиненных убытков.
Напомним, прицеп грузовика в Полтавской области повредил ограждение и повис на мосту.