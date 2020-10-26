На Полтавщині відкрили провадження щодо фальсифікацій на одній з виборчих дільниць
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На Полтавщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом фальсифікації виборчої документації на одній з виборчих дільниць. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Зазначається, що у день виборів, 25 жовтня, до поліцейських звернувся кандидат у депутати до обласної ради однієї з партій із заявою, що секретар виборчої комісії однієї з виборчих дільниць, яка розташована в смт Опішня, Зіньківського району Полтавської області, заповнила виборчу документацію до завершення голосування.
У поліції вказали, що за цим фактом слідчим розпочате кримінальне провадження за ч. 4 ст. 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) Кримінального кодексу України.
Під час досудового розслідування встановлюються всі обставини події. У разі доведення вини особі загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.
Нагадаємо, спостерігачі “Опори” зафіксували близько 518 інцидентів на місцевих виборах.