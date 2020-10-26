В Полтавской области открыли производство относительно фальсификаций на одном из избирательных участков
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Полтавской области полиция открыла уголовное производство по факту фальсификации избирательной документации на одном из избирательных участков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Отмечается, что в день выборов, 25 октября, к полицейским обратился кандидат в депутаты областного совета одной из партий с заявлением, что секретарь избирательной комиссии одного из избирательных участков, расположенной в пгт Опошня, Зеньковского района Полтавской области, заполнила избирательную документацию до завершения голосования.
В полиции отметили, что по данному факту следователем начато уголовное производство по ч. 4 ст. 158-3 (Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины.
Во время досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В случае доказательства вины лицу грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.
Напомним, наблюдатели "Опоры" зафиксировали около 518 инцидентов на местных выборах.