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На Полтавщині сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів, є загиблий

На Полтавщині сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів, є загиблий

Київ • УНН

 • 9567 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Полтавській області на дорозі Київ-Харків сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів: ВАЗ десятої моделі та Hyundai. Внаслідок аварії загинув пасажир ВАЗ, ще сім осіб получил травму, інформує УНН із посиланням на Відділ комунікації поліції Полтавської області.

“Попередньо, у результаті аварії постраждало 8 осіб. На жаль, пасажир ВАЗа від отриманих тілесних ушкоджень помер. Серед травмованих є двоє неповнолітніх. На місці події працюють наряди поліції та рятувальники. Причини та обставини аварії встановлюються”, — йдеться у повідомленні.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Як раніше інформував УНН, 14 листопада, близько 15:00 на трасі Київ-Чоп під Рівне у дорожньо-транспортній пригоді загинув чемпіон України, Європи й світу з армспорту Андрій Пушкар.

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