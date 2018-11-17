На Полтавщині сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Полтавській області на дорозі Київ-Харків сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів: ВАЗ десятої моделі та Hyundai. Внаслідок аварії загинув пасажир ВАЗ, ще сім осіб получил травму, інформує УНН із посиланням на Відділ комунікації поліції Полтавської області.
“Попередньо, у результаті аварії постраждало 8 осіб. На жаль, пасажир ВАЗа від отриманих тілесних ушкоджень помер. Серед травмованих є двоє неповнолітніх. На місці події працюють наряди поліції та рятувальники. Причини та обставини аварії встановлюються”, — йдеться у повідомленні.
Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).
Як раніше інформував УНН, 14 листопада, близько 15:00 на трасі Київ-Чоп під Рівне у дорожньо-транспортній пригоді загинув чемпіон України, Європи й світу з армспорту Андрій Пушкар.