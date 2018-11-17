В Полтавской области произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Полтавской области на трассе Киев-Харьков произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей: ВАЗ десятой модели и Hyundai. В результате аварии погиб пассажир ВАЗ, ещё семь человек получил травму, информирует УНН со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Полтавской области.
“Предварительно, в результате аварии пострадали 8 человек. К сожалению, пассажир ВАЗа от полученных телесных повреждений скончался. Среди травмированных есть двое несовершеннолетних. На месте происшествия работают наряды полиции и спасатели. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются”, — говорится в сообщении.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).
Как ранее информировал УНН, 14 ноября, около 15:00 на трассе Киев-Чоп в Ровно в дорожно-транспортном происшествии погиб чемпион Украины, Европы и мира по армспорту Андрей Пушкарь.