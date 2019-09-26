На Полтавщині спалили наркотиків на 1,5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. На Полтавщині поліцейські знищили наркотичні засоби і прекурсори, що були речовими доказами у кримінальних провадженнях, вироки судів щодо яких набрали законної сили. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Полтавській області.
"На Полтавщині спалено наркотиків на суму близько 1,5 мільйони гривень. Серед спаленого – 4222 рослини коноплі та понад 96 кілограм сухого подрібненого канабісу, більше ніж 2000 рослин маку, більше 1 кг макової соломки, а також інші наркотичні засоби і прекурсори для їх виготовлення", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, у Львові поліцейські затримали злочинне угруповання, причетне до збуту наркотичних та психотропних речовин.