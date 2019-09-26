В Полтавской области сожгли наркотиков на 1,5 млн грн

"В Полтавской области сожгли наркотиков на сумму около 1,5 миллиона гривен. Среди сожженного - 4222 растения конопли и свыше 96 килограмм сухого измельченного каннабиса, более 2000 растений мака, более 1 кг маковой соломки, а также другие наркотические средства и прекурсоры для их изготовления", - говорится в сообщении.

Напомним, во Львове полицейские задержали преступную группировку, что имело отношение к сбыту наркотических и психотропных веществ.