В Полтавской области сожгли наркотиков на 1,5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Полтавской области полицейские уничтожили наркотические средства и прекурсоры, которые были вещественными доказательствами по уголовным производствам, приговоры судов в отношении которых вступили в законную силу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Полтавской области.
"В Полтавской области сожгли наркотиков на сумму около 1,5 миллиона гривен. Среди сожженного - 4222 растения конопли и свыше 96 килограмм сухого измельченного каннабиса, более 2000 растений мака, более 1 кг маковой соломки, а также другие наркотические средства и прекурсоры для их изготовления", - говорится в сообщении.
Напомним, во Львове полицейские задержали преступную группировку, что имело отношение к сбыту наркотических и психотропных веществ.