На Полтавщині рятувальники витягли із каналізаційного колектора півторарічну дівчинку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Семенівці Полтавської області рятувальники витягли із каналізаційного колектора півторарічну дівчинку. Це сталося фактично в центрі населеного пункту поблизу торгівельних павільйонів. Про це УНН інформує з посиланням на ДСНС.
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"Зателефонували до Служби порятунку «101» о 13:52 громадяни, які стали свідками падіння дитини до ями. Виявилося, що каналізація була прикрита бетонною плитою, але через сильну зливу землю поруч розмило при цьому утворився невеликий отвір, куди стікала вода. Туди і потрапило маля коли пробігало повз. Громадяни змогли розкопати отвір ширше та опустили в яму держак від лопати, дитина ухопилася за нього і трималася, доки не прибули бійці ДСНС", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Рятувальники відтягли бетонну плиту, потім за допомогою мотузки спустилися у каналізаційний колектор (глибиною близько 2 метрів) та витягли дитину.
Наразі врятована дівчинка разом із своєю мамою перебуває у лікарняному закладі.
Усі обставини цієї події встановлюють представники Нацполіції.
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