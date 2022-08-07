На Полтавщині рятувальники витягли із каналізаційного колектора півторарічну дівчинку

Цитата

"Зателефонували до Служби порятунку «101» о 13:52 громадяни, які стали свідками падіння дитини до ями. Виявилося, що каналізація була прикрита бетонною плитою, але через сильну зливу землю поруч розмило при цьому утворився невеликий отвір, куди стікала вода. Туди і потрапило маля коли пробігало повз. Громадяни змогли розкопати отвір ширше та опустили в яму держак від лопати, дитина ухопилася за нього і трималася, доки не прибули бійці ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Рятувальники відтягли бетонну плиту, потім за допомогою мотузки спустилися у каналізаційний колектор (глибиною близько 2 метрів) та витягли дитину.

Наразі врятована дівчинка разом із своєю мамою перебуває у лікарняному закладі.

Усі обставини цієї події встановлюють представники Нацполіції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський заявив, що встановлено особу російського окупанта, який зґвалтував немовля