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На Полтавщині рятувальники витягли із каналізаційного колектора півторарічну дівчинку

На Полтавщині рятувальники витягли із каналізаційного колектора півторарічну дівчинку

Київ • УНН

 • 320401 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Семенівці Полтавської області рятувальники витягли із каналізаційного колектора півторарічну дівчинку. Це сталося фактично в центрі населеного пункту поблизу торгівельних павільйонів. Про це УНН інформує з посиланням на ДСНС.

Цитата

"Зателефонували до Служби порятунку «101» о 13:52 громадяни, які стали свідками падіння дитини до ями. Виявилося, що каналізація була прикрита бетонною плитою, але через сильну зливу землю поруч розмило при цьому утворився невеликий отвір, куди стікала вода. Туди і потрапило маля коли пробігало повз. Громадяни змогли розкопати отвір ширше та опустили в яму держак від лопати, дитина ухопилася за нього і трималася, доки не прибули бійці ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Рятувальники відтягли бетонну плиту, потім за допомогою мотузки спустилися у каналізаційний колектор (глибиною близько 2 метрів) та витягли дитину.

Наразі врятована дівчинка разом із своєю мамою перебуває у лікарняному закладі.

Усі обставини цієї події встановлюють представники Нацполіції.

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Українські Національні Новини

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