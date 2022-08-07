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В Полтавской области спасатели вытащили из канализационного коллектора полуторагодовалую девочку

Киев • УНН

 • 320395 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. В Семеновке Полтавской области спасатели вытащили из канализационного коллектора полуторагодовалую девочку. Это произошло фактически в центре населенного пункта вблизи торговых павильонов. Об этом УНН информирует со ссылкой на ГСЧС.

Цитата

"Позвонили в Службу спасения «101» в 13:52 граждане, ставшие свидетелями падения ребенка в яму. Оказалось, что канализация была прикрыта бетонной плитой, но из-за сильного ливня землю рядом размыло при этом образовалось небольшое отверстие, куда стекала вода. Туда и попал малыш когда пробегал мимо. Граждане смогли раскопать отверстие шире и опустили в яму черенок от лопаты, ребенок ухватился за него и держался, пока не прибыли бойцы ГСЧС", – говорится в сообщении.

Детали

Спасатели оттащили бетонную плиту, затем с помощью веревки спустились в канализационный коллектор (глубиной около 2 метров) и вытащили ребенка.

В настоящее время спасенная девочка вместе со своей мамой находится в больничном заведении.

Все обстоятельства этого происшествия устанавливают представители Нацполиции.

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