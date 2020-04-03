На Полтавщині розшукали чоловіка, який ховався від правоохоронців і медиків через підозру на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Полтавській області поліція та медики встановили місце перебування чоловіка з Миргородського району, який відмовлявся від ПЛР-тестування. Як повідомила пресофіцер Нацполіції Полтавщини Поліна Ларіна, чоловік вже знаходиться в своєму селі, передає УНН із посиланням на пресслужбу Полтавської ОДА.
“Чоловік прийняв самостійне рішення поїхати до Києва, щоб перевіритися на COVID-19, так як мав підозру на зараження. Коли дізнався, що його розшукують, повернувся додому. За його словами, тест виявився негативним. Однак медики області повторно чоловіка обстежують”, — сказала Поліна Ларіна.
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Нагадаємо, за час карантину в Полтавській області правоохоронці склали 65 адмінпротоколів щодо порушень режиму. Із них 8 — за порушення самоізоляції, 8 — за порушення карантинних обмежень автоперевізниками та 49 — проти суб’єктів підприємницької діяльності.