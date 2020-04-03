В Полтавской области разыскали мужчину, который прятался от правоохранителей и медиков из-за подозрения на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Полтавской области полиция и медики установили местонахождение мужчины с Миргородского района, который отказывался от ПЦР-тестирования. Как сообщила пресс-офицер Нацполиции Полтавской области Полина Ларина, мужчина уже находится в своем селе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Полтавской ОГА.
"Мужчина принял самостоятельное решение поехать в Киев, чтобы провериться на COVID-19, так как подозревал заражение. Когда узнал, что его разыскивают, вернулся домой. По его словам, тест оказался отрицательным. Однако медики области повторно мужа обследуют", - сказала Полина Ларина.
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Напомним, за время карантина в Полтавской области правоохранители составили 65 админпротоколов о нарушениях режима. Из них 8 - за нарушение самоизоляции, 8 - за нарушение карантинных ограничений автоперевозчиками и 49 - против субъектов предпринимательской деятельности.