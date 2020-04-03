В Полтавской области разыскали мужчину, который прятался от правоохранителей и медиков из-за подозрения на коронавирус

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 69475 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 81910 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 95095 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 92565 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 105583 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 90375 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103305 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106041 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131070 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130347 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 18:57 • 107518 просмотра
Актуальное
В Полтавской области разыскали мужчину, который прятался от правоохранителей и медиков из-за подозрения на коронавирус

В Полтавской области разыскали мужчину, который прятался от правоохранителей и медиков из-за подозрения на коронавирус

Киев  •  УНН

 • 12695 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Полтавской области полиция и медики установили местонахождение мужчины с Миргородского района, который отказывался от ПЦР-тестирования. Как сообщила пресс-офицер Нацполиции Полтавской области Полина Ларина, мужчина уже находится в своем селе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Полтавской ОГА.

"Мужчина принял самостоятельное решение поехать в Киев, чтобы провериться на COVID-19, так как подозревал заражение. Когда узнал, что его разыскивают, вернулся домой. По его словам, тест оказался отрицательным. Однако медики области повторно мужа обследуют", - сказала Полина Ларина.

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Напомним, за время карантина в Полтавской области правоохранители составили 65 админпротоколов о нарушениях режима. Из них 8 - за нарушение самоизоляции, 8 - за нарушение карантинных ограничений автоперевозчиками и 49 - против субъектов предпринимательской деятельности.

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