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На Полтавщині посадовці під час ремонтних робіт привласнили більше 30 млн гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Служба безпеки України викрила протиправний механізм привласнення більше 30 млн гривень чиновниками обласного та місцевого бюджетів під час виконання ремонтно-будівельних робіт на об’єктах соціальної сфери Полтавщини. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

На Полтавщині посадовці під час ремонтних робіт привласнили більше 30 млн гривень

“Оперативники спецслужби встановили, що власники комерційних структур за змовою з посадовцями забезпечили „освоєння“ підконтрольними фірмами понад 150 мільйонів гривень бюджетних коштів, виділених на ремонти та реконструкцію державних установ. Роботи на об’єктах, серед яких лікарні та школи, здійснювались на замовлення розпорядників бюджетних коштів Полтавської ОДА та виконавчого комітету Полтавської міської ради”, — сказано у повідомленні.

Фігуранти справи штучно завищували вартість виконаних робіт та кількість використаних будівельних матеріалів, фіктивно купуючи їх у підконтрольних фірм-прокладок. Для виведення бюджетних грошей у “тінь” зловмисники зареєстрували низку підконтрольних комерційних структур.

За попередніми даними, фігуранти вивели до тіньового обігу та конвертували в готівку понад 22 мільйони гривень бюджетних коштів. Під час досудового слідства задокументовано, що ведення фінансового та бухгалтерського обліку підприємств, які разом виходили на тендерні закупівлі, а також фірм-прокладок, здійснювалося за однією юридичною адресою.

Зокрема, закупівля товарів у підконтрольних комерційних структур за вартістю, яка в середньому на 30-40% вища за ринкову, призвела до нанесення збитків бюджету на майже 10 млн грн. У ході проведених обшуків правоохоронці вилучили фінансову та платіжну документацію, чорнову бухгалтерію, печатки комерційних структур, задіяних у протиправних оборудках.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, зокрема посадовців держустанов, причетних до протиправного механізму.

Нагадаємо, директору підрядної організації, яка привласнила понад 240 тис. грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю природного газу для опалення закладів освіти Кропивницького, повідомлено про підозру.

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