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В Полтавской области должностные лица во время ремонтных работ присвоили более 30 млн гривен

Киев • УНН

 • 15545 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила противоправный механизм присвоения более 30 млн гривен чиновниками областного и местного бюджетов при выполнении ремонтно-строительных работ на объектах социальной сферы Полтавщины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Полтавской области должностные лица во время ремонтных работ присвоили более 30 млн гривен

“Оперативники спецслужбы установили, что владельцы коммерческих структур по сговору с должностными лицами обеспечили „освоение“ подконтрольными фирмами более 150 млн гривен бюджетных средств, выделенных на ремонт и реконструкцию государственных учреждений. Работы на объектах, среди которых больницы и школы, осуществлялись по заказу распорядителей бюджетных средств Полтавской ОГА и исполнительного комитета Полтавского городского совета”, — сказано в сообщении.

Фигуранты дела искусственно завышали стоимость выполненных работ и количество использованных строительных материалов, фиктивно покупая их в подконтрольных фирм-прокладок. Для вывода бюджетных денег в “тень” злоумышленники зарегистрировали ряд подконтрольных коммерческих структур.

По предварительным данным, фигуранты вывели в теневой оборот и конвертировали в наличные более 22 миллионов гривен бюджетных средств. Во время досудебного следствия задокументировано, что ведение финансового и бухгалтерского учета предприятий, вместе выходили на тендерные закупки, а также фирм-прокладок, осуществлялось по одному юридическому адресу.

В частности, закупка товаров в подконтрольных коммерческих структур по стоимости, в среднем на 30-40% выше рыночной, привела к нанесению ущерба бюджету почти 10 млн грн. В ходе проведенных обысков правоохранители изъяли финансовую и платежную документацию, черновую бухгалтерию, печати коммерческих структур, задействованных в противоправных сделках.

Начато уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, в том числе должностных лиц госучреждений, причастных к противоправному механизма.

Напомним, директору подрядной организации, которая присвоила более 240 тыс. грн бюджетных средств, выделенных на закупку природного газа для отопления учебных заведений Кропивницкого, сообщено о подозрении.

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