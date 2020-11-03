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На Полтавщині легковик Lexus врізався у вантажівку - загинув сумський прокурор із сім'єю

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. На Полтавщині на автодорозі "Кролевець-Суми-Пирятин" сталася ДТП за участі легковика і вантажівки - загинуло троє людей, серед них - прокурор Сумської місцевої прокуратури. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Полтавській області, інформує УНН.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася 2-го листопада, близько 19-ї години, на 227-му кілометрі автодороги "Кролевець-Суми-Пирятин". За попередньою інформацією, автомобіль LEXUS, під керуванням водія, 1990 року народження, мешканця міста Суми, зіткнувся з автомобілем DAF з напівпричепом КRONE, під керуванням водія, 1984 року народження, мешканця Донецької області.

"Внаслідок ДТП водій автомобіля LEXUS та його два пасажири – жінка, 1991 року народження та малолітня дитина, 2017 року народження, загинули на місці події. Водій автомобіля DAF доставлений до місцевої лікарні", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини ДТП. Триває досудове розслідування.

Пізніше у Сумській місцевій прокуратурі назвали ім'я загиблого прокурора.

"Колектив органів прокуратури Сумщини глибоко сумує з приводу трагічної загибелі під час дорожньо-транспортної пригоди прокурора Сумської місцевої прокуратури Олександра Вольченка, його дружини та доньки. В органах прокуратури Олександр працював 7 років. Висококваліфікований та професійний прокурор, справжній товариш – таким він залишиться у серцях тих, хто його знав", - повідомили у прокуратурі.

Як повідомлялося раніше в УНН, на Буковині сталося дві смертельні ДТП.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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