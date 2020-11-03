В Полтавской области легковушка Lexus врезалась в грузовик - погиб сумской прокурор с семьей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Полтавской области на автодороге "Кролевец-Сумы-Пирятын" произошло ДТП с участием легковушки и грузовика - погибли три человека, среди них - прокурор Сумской местной прокуратуры. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Полтавской области, информирует УНН.
Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло 2 ноября, около 19 часов, на 227-м километре автодороги "Кролевец-Сумы-Пирятын". По предварительной информации, автомобиль LEXUS, под управлением водителя 1990 года рождения, жителя города Сумы, столкнулся с автомобилем DAF с полуприцепом КRONE, под управлением водителя, 1984 года рождения, жителя Донецкой области.
"В результате ДТП водитель автомобиля LEXUS и его два пассажира - женщина, 1991 года рождения и малолетний ребенок, 2017 рождения, погибли на месте происшествия. Водитель автомобиля DAF доставлен в местную больницу", - говорится в сообщении.
Указывается, что открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Продолжается досудебное расследование.
Позже в Сумской местной прокуратуре назвали имя погибшего прокурора.
"Коллектив органов прокуратуры Сумской глубоко скорбит по поводу трагической гибели во время дорожно-транспортного происшествия прокурора Сумской местной прокуратуры Александра Вольченко, его жены и дочери. В органах прокуратуры Александр работал 7 лет. Высококвалифицированный и профессиональный прокурор, настоящий товарищ - таким он останется в сердцах тех, кто его знал", - сообщили в прокуратуре.
Как сообщалось ранее в УНН, на Буковине произошло два смертельных ДТП.