На початку травня очікується ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac – Степанов

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“Наступну партію вакцин (CoronaVac — ред.) в обсязі до 500 тисяч доз ми повинні отримати в перших числах травня. І протягом травня — ще до мільйона її доз ми повинні отримати. Те що стосується вакцини AstraZeneca (Covishield), то зараз поки в нас немає чіткого підтвердженого режиму (поставок — ред.)”, — розповів Степанов.

Деталі

Очільник МОЗ наголосив, що складнощі з поставками AstraZeneca (Covishield) пов’язані зараз зі складною ситуацією з поширенням COVID-19 в Індії.

“Ви знаєте, що в Індії зараз ситуація складна, медична система — теж катастрофічна, практично колапс. Але все-таки ми розраховуємо, що протягом травня якусь кількість доз повинні отримати. Те, що стосується прямого контракту по Pfizer, теж за їх завіренням, що в травні ми повинні почати отримувати перші дози”, — повідомив Степанов.

Детальну інформацію про графік поставок та кількість доз Pfizer стане відома наступного тижня, підсумував глава МОЗ.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії. Її Україна отримала 500 тис. доз.

При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac у 215 тис. доз виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. За даними МОЗ, вакцинація препаратом виробництва Sinovac в Україні розпочалася вже 13 квітня.

Зранку 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer у межах механізму COVAX — 117 тис. доз.

Раніше голова МОЗ Максим Степанов також розповів, що компанія Pfizer підписала рамковий договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Очікується, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.

Сьогодні, 23 квітня, в Україну доставили ще понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї в межах глобальної ініціативи COVAX.

В цілому наразі Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.