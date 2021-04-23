В начале мая ожидается еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В первых числах мая в Украине ожидается поставка 500 тысяч доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24 информирует УНН.
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"Следующую партию вакцин (CoronaVac - ред.) в объеме до 500 тысяч доз мы должны получить в первых числах мая. И в течение мая - еще до миллиона ее доз мы должны получить. То что касается вакцины AstraZeneca (Covishield), то сейчас пока у нас нет четкого подтвержденного режима (поставки - ред.)", - рассказал Степанов.
Детали
Глава Минздрава отметил, что сложности с поставками AstraZeneca (Covishield) связаны сейчас со сложной ситуацией с распространением COVID-19 в Индии.
"Вы знаете, что в Индии сейчас ситуация сложная, медицинская система - тоже катастрофическая, практически коллапс. Но все-таки мы рассчитываем, что в течение мая какое-то количество доз должны получить. То, что касается прямого контракта по Pfizer, тоже по их заверениям, что в мае мы должны начать получать первые дозы", - сообщил Степанов.
Подробная информация о графике поставок и количество доз Pfizer станет известна на следующей неделе, подытожил глава Минздрава.
Вакцинация в Украине
В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививкиу получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии. Ее Украина получила 500 тыс. доз.
При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac в 215 тыс. доз производства китайской компании Sinovac Biotech. По данным Минздрава, вакцинация препаратом производства Sinovac в Украине началась уже 13 апреля.
Утром 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX - 117 тыс. доз.
Ранее глава Минздрава Максим Степанов также рассказал, что компания Pfizer подписала рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Ожидается, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы.
Сегодня, 23 апреля, в Украину доставили еще более 367 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX.
В целом в настоящее время Украина должна получить 32 млн доз вакцин.