На початку тижня мають розглянути призначення Чурія на посаду заступника голови НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. У понеділок 6 липня рада Національного банку України розгляне питання щодо призначення Олега Чурія на повторний термін на посаду заступника голови Національного банку України. Про це під час брифінгу заявив Голова Національного банку України (2018-2020 років) Яків Смолій, передає кореспондент УНН.
“У вівторок 30 числа було засідання ради Національного банку, завчасно за 10 днів, як передбачено регламентом я подав пропозицію про призначення Чурія Олега (заступник голови Націолнального банку — ред.) на повторний термін, оскільки термін його каденції закінчується 10 липня цього року, однак рада відмовилася включити це питання у порядок денний, і воно не було розглянуте”, — зазначив він.
Окрім того, за його словами, керуючись статтею про Національний банк, він у той же день ініціював провести таке засідання, призначене на 6 число, на понеділок.
“Пакет документів поданий, голова ради Національного банку призначив таке засідання. Я вважаю і сподіваюся, що голова ради Національного банку проведе засідання і Олег Євгенійович буде призначений на другу каденцію”, — додав Смолій.
Нагадаємо, як заявив Смолій, на Національний банк України тиснули з метою ухвалення рішень щодо неконтрольованого друку грошей для уряду та накручення інфляції під закладені у бюджет цифри.