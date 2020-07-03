На початку тижня мають розглянути призначення Чурія на посаду заступника голови НБУ

“У вівторок 30 числа було засідання ради Національного банку, завчасно за 10 днів, як передбачено регламентом я подав пропозицію про призначення Чурія Олега (заступник голови Націолнального банку — ред.) на повторний термін, оскільки термін його каденції закінчується 10 липня цього року, однак рада відмовилася включити це питання у порядок денний, і воно не було розглянуте”, — зазначив він.

Окрім того, за його словами, керуючись статтею про Національний банк, він у той же день ініціював провести таке засідання, призначене на 6 число, на понеділок.

“Пакет документів поданий, голова ради Національного банку призначив таке засідання. Я вважаю і сподіваюся, що голова ради Національного банку проведе засідання і Олег Євгенійович буде призначений на другу каденцію”, — додав Смолій.

Нагадаємо, як заявив Смолій, на Національний банк України тиснули з метою ухвалення рішень щодо неконтрольованого друку грошей для уряду та накручення інфляції під закладені у бюджет цифри.